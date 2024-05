Scuola, iscrizioni in calo alle elementari: nel Trevigiano persi 1300 alunni. «Sfruttare l’occasione per ridurre le classi “pollaio”»

TREVISO – Le scuole elementari della città di Treviso scendono pesantemente sotto i 3mila alunni. E quelle degli istituti comprensivi Cima di Conegliano, Villorba e Povegliano, Pieve del Grappa, Zero Branco e Farra registrano cali in proporzione ancora maggiori. Fino a un -10,2% nel giro di un anno. La denatalità sta svuotando le classi.

Sono poche le scuole che resistono ancora relativamente bene. Tra queste, le elementari di Casier, dell’Ic Minerbi di Mogliano, Pieve di Soligo e San Polo. A livello generale, le elementari statali della Marca perdono oltre 1.300 bambini in un solo anno. Il conto totale a settembre scenderà sotto quota 33.700, prendendo in considerazione tutti e cinque gli anni. Al leggero aumento degli iscritti al tempo pieno (da 12.260 a quasi 12.400) fa da contraltare una netta riduzione degli iscritti al cosiddetto tempo normale (da 22.740 a meno di 21.300). A evidenziarlo sono le tabelle degli organici del personale docente pubblicati dall’ufficio scolastico di Treviso.

L’OCCASIONE

«Il calo generale è evidente. Ma per il momento questo non comporterà una diminuzione degli insegnanti. Alla fine a livello regionale sono stati assegnati 11 posti in meno, considerando tutti gli ordini di scuola – fa il punto Giuseppe Morgante, segretario della Uil Scuola – la verità è che è necessario sfruttare l’occasione per ridurre il numero di alunni per classe. Si tratta di un obiettivo indicato anche a livello europeo. In questo modo si potrebbe contribuire ad aumentare la qualità del lavoro e della vita degli insegnanti. Il calo demografico è sotto gli occhi di tutti. L’auspicio è che almeno venga gestito come un’opportunità per migliorare le attività scolastiche». Le elementari del capoluogo della Marca, in particolare, sono ormai drasticamente scese sotto quota 3mila iscritti. L’anno scorso erano ancora oltre 2.900. A settembre, invece, ci si fermerà a 2.878.

LA CLASSIFICA

A guidare la speciale classifica è l’istituto comprensivo Stefanini con 761 alunni, 6 in meno in un anno. Di seguito, l’istituto comprensivo Serena conta 661 iscritti, 30 in meno. Si tratta dell’istituto cittadino che in proporzione evidenzia il calo più rilevante (-4,3%). L’istituto comprensivo Felissent ha 606 iscritti, cioè 12 in meno. Continuando a scorrere l’elenco, l’istituto comprensivo Coletti arriva a 513 alunni, uno in meno. E l’istituto comprensivo Martini si attesta a 337 iscritti, quattro in meno in un anno.

Nel resto della provincia, però, si vedono diminuzioni ancora più evidenti. E’ il caso ad esempio delle elementari di Farra di Soligo. Qui si passa da 420 a 377 alunni. Vuol dire 43 in meno (-10,2%). L’andamento è sostanzialmente identico nelle elementari dell’istituto comprensivo Cima di Conegliano: da 668 a 600. Nello specifico, addirittura 68 alunni in meno, anche se i numeri più grandi si traducono in un calo di poco inferiore al 10,2%. Non se la passa bene neppure Zero Branco. Gli iscritti alle elementari sono scesi da 496 a 449. Per un balzo all’indietro di 47 (-9,5%). Cala anche l’istituto comprensivo di Villorba e Povegliano (-60; per un -7,6%); quello di San Zenone (-43; per un meno 7,3%); quello di Pieve del Grappa (-49, per un -7,2%); quello di Sernaglia (-28, per un -7%). Gli incrementi, invece, bisogna proprio andare a cercarli con il lumicino. E soprattutto le entità non sono paragonabili all'ampiezza dei balzi all’indietro.

L’Ic di Spresiano conferma gli stessi numeri per quanto riguarda le elementari. Si resta a 669 iscritti in vista di settembre. E non è cosa da poco. Di seguito nelle elementari di Pederobba si conta un bambino in più, in quelle di San Biagio due, a Resana tre, e undici alunni in più rispettivamente negli istituti comprensivi di San Polo, Pieve di Soligo e in quello di Mogliano 2 Minerbi. Anche se l’univo vero picco viene toccato nelle elementari di Casier, dove a livello complessivo a settembre ci saranno 20 alunni in più (da 422 a 442).