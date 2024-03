Fabrizio Iacorossi, chi è il personal trainer travolto in bici da un'auto: ha allenato Totti e numerosi calciatori della Roma

Fabrizio Iacorossi, il famoso personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, è stato vittima di un grave incidente nella giornata del 30 marzo, mentre era in sella alla sua bici.

L'incidente

Il 44enne è stato investito da una macchina mentre si trovava in bicicletta sulla via Litoranea a Ostia (Roma). Il giovane istruttore di fitness è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Tuttora sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto il personal trainer romano.

Fabrizio Iacorossi, travolto in bici da un'auto a Ostia: è il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti

Chi è Fabrizio Iacorossi

Personal trainer romano, Fabrizio Iacorossi ha 44 anni ed è conosciuto principalmente per essere il preparatore atletico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E' stato anche trainer di Francesco Totti, alla Totti Sporting Club (centro sportivo dell'ex capitano della Roma). Amico della leggenda giallorossa ma anche di Ilary Blasi. Nel corso degli anni ha stretto rapporti anche con altri personaggi come Florenzi, De Rossi, Balzaretti, Vucinic.

Famiglia

Fabrizio Iacorossi è sposato con Noemi Bonomo e insieme hanno due figli.