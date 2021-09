Ilva, Enrico Laghi arrestato: ai domiciliari l'ex commissario straordinario con l'accusa di corruzione

Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. Per Laghi è scattato anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270 mila euro. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza sono coinvolti anche l'ex Procuratore della Repubblica di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, gli avvocati Piero Amara e Giacomo Ragno, il funzionario di Polizia Filippo Paradiso e Nicola Nicoletti, che è stato consulente dei commissari dell' Ilva.

L'inchiesta della Procura potentina ha portato, nel giugno scorso, all'arresto di Amara. Le indagini hanno ipotizzato un «patto corruttivo» fra gli indagati, con scambi di favori e utilità. L'arresto di Laghi è avvenuto all'esito di «nuovi approfondimenti investigativi» fondate - secondo quanto si è appreso - «su plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie supportate da elementi investigativi di riscontro».