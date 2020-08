Drogata e violentata per giorni da una coppia: «Così guarirai». Un arresto

Drogata e abusata per giorni con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno. In due hanno convinto una donna a trasferirsi nella loro abitazione che si trova nel Ravennate, e una volta lì, anche somministrandole cocaina, per alcuni giorni ne hanno abusato.

L'accusa è costata a un 42enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per violenza sessuale aggravata, anche di gruppo. Pure la compagna 34enne - come riportato dalla stampa locale - risulta indagata, ma a piede libero, per il medesimo reato avendo partecipato - secondo l'accusa - a quel piano per organizzare rapporti sessuali a tre.

Ultimo aggiornamento: 11:12

