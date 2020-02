A Roma non ci sono più pazienti con il coronavirus. Al momento ci sono 31 persone in attesa dell'esito dei test. Anche la donna cinese di 65 anni, una turista proveniente da Wuhan ricoverata il 30 gennaio insieme al marito allo Spallanzani, è risultata negativa. Ha potuto lasciare la rianimazione e il suo percorso di recupero è cominciato così come quello del marito, 66 anni, che da giorni era negativo al test. Allo Spallanzani era stato ricoverato un terzo paziente con il Covid-19, un emiliano di 29 anni...

Ultimo aggiornamento: 14:40

