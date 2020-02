Coniugi trovati privi di sensi in casa per un malore: monossido assolto, giallo in Basilicata

Non ci sono riscontri all'ipotesi di un'intossicazione da monossido di carbonio o da fuga di gas e tutte le ipotesi restano quindi sul tavolo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Potenza e decisivi sono gli accertamenti medici in corso su un singolare episodio di cronaca. Una coppia è stata soccorsa in un'abitazione di Avigliano, in provincia di Potenza. Un uomo e una donna, che dalle prime informazioni sarebbero coniugi cinquantenni, sono stati ritrovati privi di sensi per un malore la cui causa è ancora ignota.

Mangia carne di pollo poco cotta al ristorante: 39enne rimane paralizzato dal collo in giù

L'allarme è stato dato da un conoscente che aveva un appuntamento con loro stamattina ma non è riuscito né a vederli né a mettersi in contatto. Intorno alle 14.50 presso l'abitazione in via Verrastro sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, con un'autopompa, per aprire la porta di ingresso, permettendo al personale del 118 di prestare soccorso. La coppia è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Potenza in eliambulanza e sono in corso indagini per accertare le cause dell'improvviso malore.

E. Coli, non lavarsi le mani è più rischioso che mangiare cibi crudi

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA