CiccioGamer, denunciato per evasione fiscale il noto youtuber: non ha versato oltre 1 milione di euro

CiccioGamer, nome d'arte di Mirko Alessandrini (classe '89), e noto anche come CiccioGamer89 o semplicemente Ciccio, è lo youtuber romano, sedicesimo per numero di iscritti in Italia, che negli ultimi 5 anni aveva «dimenticato» di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi. I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva. Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo - tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con 3,5milioni di iscritti al suo canale - che della società al lui riconducibile, appurando l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell'Iva.

CiccioGamer denunciato per omessa dichiarazione dei redditi

È tra i piu' seguiti dai giovanissimi per i suoi video di gameplay, ma ha anche una lunga serie di video di cucina e video dedicati al suo percorso di dimagrimento. Un successo che i numeri confermano

Dopo aver aperto un primo canale di gaming poi chiuso da YouTube dove aveva raggiunto i 1000 iscritti, Mirko riprova nel luglio 2012 con il canale CiccioGamer89. Il successo non tarda ad arrivare, raggiungendo nel 2015 il milione di iscritti. I due "marchi di fabbrica" del suo canale sono sicuramente il Paguro che fa sia da logo che da mascotte del canale e il caratteristico saluto di Mirko all'inizio di ogni video, ovvero "Hakuna Matata, ragazzi!" (in swahili "Senza pensieri"). Nel 2017 viene nominato tra i primi 3 nella categoria Gameplay degli Web Star Awards.

Una carriera la sua non sempre rose e fiori: è stato spesso vittima di offese gratuite inerenti al suo peso mosse da pagine Facebook che lo deridevano pubblicando vignette pesantemente offensive verso di lui, portando una fetta di utenti ad accanirsi contro di lui nei commenti sotto i suoi video, provocandogli disagio che ha esposto in alcuni suoi video; inoltre è stato spesso accusato da altri youtuber di usare cheats nei suoi videogiochi, ossia i classici trucchi per raggiungere buoni risultati, ma egli ha sempre smentito, ironizzando su ciò in una storia su Instagram.

Ora le accuse da cui si deve difendere sono ben altre.