Cesena, 76enne trovato morto in casa: era nudo e legato con le luci di Natale, è giallo

Un nuovo giallo scuote Cesena. Un uomo di 76 anni è stato trovato morto dalla vicina di casa, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, nella sua abitazione. La vittima era completamente nuda e aveva le tipiche luci di Natale attorno al collo e alle caviglie.

L'allarme e l'intervento della polizia

La donna, allarmata dalla scena a cui ha assistito, ha subito chiamato gli agenti di polizia del Commissariato di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica di Bologna per effettuare tutti i rilievi del caso. Ma non solo. Anche il magistrato di turno, Federica Messina, ha voluto vedere con i propri occhi la scena del misterioso decesso, prima che il cadavere fosse rimosso.

L'ipotesi

Le indagini per stabilire come sia avvenuta la morte dell'uomo procedono senza sosta, con gli inquirenti che, al momento, non vogliono rilasciare dichiarazioni al riguardo, in attesa dei risultati delle verifiche e delle analisi effettuate. Una delle ipotesi più accreditate è quella che la vittima, possa essere morto folgorato. E infatti sul posto sono stati chiamati immediatamente i tecnici dell’Enel, prima di tutto per verificare lo stato del dispositivo salvavita. Probabilmente saranno necessari ulteriori controlli. L’impianto elettrico dell'abitazione in via Marconi era vecchio e non si può escludere che fosse stata fatta qualche modifica non a regola d’arte.

I nodi da sciogliere

Accertata la causa della morte, poi, resterà da capire come mai, in pieno inverno, l'uomo fosse completamente nudo e avesse delle decorazioni luminose avvolte sul corpo. Ma non solo. Il rubinetto della cucina era aperto e l'acqua sgorgava senza sosta, mentre ad alimentare i dubbi di chi indaga c'è il fatto che la casa fosse in ordine, fatta eccezione per la cucina, dove il frigorifero è stato spostato dal punto dove era posizionato solitamente. A quanto pare, secondo una prima ricostruzione, dopo l’intervento iniziale del 118, non sono state però notate evidenze di traumi causati da possibili aggressioni. Questo non esclude la presenza di altre persone e, dunque, ancora non è da escludere che si tratti di omicidio, soprattutto se la sua nudità fosse dovuta a un gioco erotico, che potrebbe essere finito male, spaventando l’eventuale persona che poteva essere in sua compagnia. Nessuna ipotesi esclusa, dunque, anche se gli inquirenti sembrano ritenere si sia trattata di una tragica casualità. Un incidente domestico che ha visto l'uomo morire per una scossa elettrica.