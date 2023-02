Catania, due donne uccise a colpi di pistola: una trovata dentro la sua auto e un'altra freddata sul marciapiede

Doppio femminicidio a Catania. Una donna è stata uccisa e rinvenuta dentro la sua auto: i segni di pistola erano evidenti. E un'altra donna, prima ferita gravemente in strada, e sempre da un colpo di pistola, è morta poco fa. È stata trovata agonizzante sul marciapiede e poi è deceduta. I due fatti sono successi a Catania, il primo all'altezza del lungomare di Riposto e il secondo nella centralissima via Roma: si indaga per capire se siano collegati. Le vittime hanno una quarantina d'anni, entrambe.

Il primo omicidio è quello di una donna di 43 anni che è stata uccisa, molto probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro la sua auto. Si indaga per omicidio.

In una zona diversa del paese della riviera ionica, ma non molto lontano dal primo omicidio, in via Roma, è stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, un'altra donna di 49 anni. I passanti e poi i sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma era troppo tardi. La donna è morta: giaceva a terra in una pozza di sangue: vicino c'era la sua auto, dentro il suo barboncino che la aspettava. Sarebbe stata ferita mortalmente appena scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, centrata a colpi di pistola. La vittima si è accasciata a terra, sul marciapiede.

Indagini sono in corso per accertare dinamiche e movente e se gli omicidi delle due donne siano collegati tra loro. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.

