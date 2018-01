Carabiniere in borghese fa arrestare pusher

Nel pomeriggio di ieri, un Carabiniere della Stazione Roma Porta Portese, libero dal servizio e in abiti civili, mentre si trovava in piazza Flavio Biondo, nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria «Trastevere», ha notato un uomo mentre stava gesticolando con un oggetto che da lontano appariva una pistola. Vista la situazione, il militare ha immediatamente allertato la Centrale Operativa che, in pochi istanti, ha dirottato sul posto una pattuglia di Carabinieri della Stazione Carabinieri Roma Porta Portese con cui è stato possibile effettuare, in sicurezza, un controllo più approfondito. Durante la perquisizione, il sospetto - un 52enne originario della provincia di Frosinone, residente a Manziana, ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti - è stato trovato in possesso si di una pistola ma giocattolo e di alcune dosi di cocaina pronte per essere vendute. La droga e la pistola sono stati sequestrati mentre l'uomo, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

