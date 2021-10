Brescia, morta a 15 anni in casa per un colpo di fucile: a sparare è stato il fratello 13enne

Svolta nella morte di Viola a Brescia. Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. E quanto emerso dall'interrogatorio del padre che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Brescia, padre mostra il fucile alla figlia di 15 anni: parte un... ITALIA Brescia, padre uccide figlia di 15 anni con colpo di fucile: lo sparo... CATANIA Lucrezia Di Prima, trovata morta la 37enne scomparsa: il fratello... PADOVA Uccide figlia a Padova, nel diario del padre assassino 60 pagine di... PADOVA Padre uccide la figlia a Rubano e si toglie la vita: oggi la donna...

Brescia, padre mostra il fucile alla figlia di 15 anni: parte un colpo e la uccide

Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. Le quindicenne è morta sul colpo.

Il 13enne non è imputabile. Il padre è indagato per omessa custodia delle armi e per aver messo nelle mani del figlio il fucile da caccia, regolarmente detenuto così come un'altra decina di fucili, dal quale è partito il colpo che ha raggiunto la ragazzina al petto uccidendola sul colpo.