Pitbull azzanna un bambino al volto, il piccolo è grave

Tragedia sfiorata a Martinsicuro (Teramo), pitbull azzanna alla guancia un bimbo. E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio, nel cortile di una palazzina di via Capri, nella frazione di Villa Rosa. All'improvviso un bimbo di 5 anni è stato attaccato dal cane di grossa taglia, di proprietà della famiglia. Un morso in pieno volto, sulla guancia, poco sotto l'occhio. Ad accorgersi della situazione è stato il nonno del piccolo che è subito intervenuto e lo ha portato in auto al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Qui i medici hanno constatato la gravità della profonda ferita che pare abbia leso anche una parte del tessuto muscolare. Hanno quindi deciso di trasferire il bimbo all'ospedale Salesi di Ancona dove è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico. Della vicenda è stata informata, come da prassi, la Asl di competenza mentre i carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno avviato un'indagine.