Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli, botte alla sorella: sentiti mamma e compagno dopo una lite

Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli: è grave. Un terzo fratellino, di 4 anni, è illeso.



Indaga la Polizia allertata da una telefonata. Le cause della morte del bambino sono ancora in corso di accertamento. Sul posto gli agenti stanno ascoltando la mamma e il compagno di quest'ultima.



L'allarme è stato dato da un vicino di casa, impaurito dalla lite che stava avvenendo nell'appartamento a fianco.



La bimba di 8 anni - secondo quanto si apprende da fonti dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli - non ha traumi agli organi interni e la Tac al cranio non ha evidenziato problemi particolari. Ma ha il volto completamente tumefatto e tra i medici c'è chi dice di essersi trovato di fronte a una situazione forse senza precedenti.

