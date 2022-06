Bimbo di 3 anni morto in un incidente stradale: investito da un'auto mentre era con la madre

Tragedia a Napoli, dove stamattina un bambino di tre anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il piccolo era in compagnia della madre quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un'automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale.

Il bambino si chiama Christian Carezza e secondo i testimoni ci sarebbe stata anche un'aggressione ai danni dell'automobilista (interrotta dai poliziotti) che lo aveva investito qualche secondo prima. Il ragazzo alla guida dell'auto è stato accompagnato al Cardarelli per le ferite riportate mentre il bambino, caricato in ambulanza in condizioni già disperate, è stato portato al pronto soccorso del vicino San Paolo.