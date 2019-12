Bimbo caduto dalle scale a Milano, bidella e 2 maestre indagate: omicidio colposo, sedia incustodita

Sviluppi giudiziari per il caso del piccolo Leonardo, morto un mese fa cadendo dalla tromba delle scale a Milano. Due maestre (una di ruolo e l'altra di sostegno) e una bidella sono state indagate dalla procura del capoluogo lombardo con l'accusa di omicidio colposo per la morte del bambino che aveva 5 anni. La tragedia accadde lo scorso 18 ottobre. Leonardo precipitò dal secondo piano nella tromba delle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero. Il piccolo, che salì su una sedia e fece un volo di 10 metri, morì il 22 ottobre in ospedale.

Morto il bambino precipitato nella tromba delle scale a scuola: indagini per omicidio colposo

Milano, bimbo di 6 anni cade dalle scale a scuola. I pm: inchiesta su omessa vigilanza

Le motivazioni dei pm. Per la pm Letizia Mocciaro, titolare del fascicolo, gli indagati - l'insegnante di ruolo, quella di sostegno e la bidella - sono responsabili di omicidio colposo per omessa vigilanza. Il piccolo, che a dicembre avrebbe compiuto 6 anni, invece di rientrare in classe - dopo essere stato mandato in bagno - ha usato una sedia con le rotelle, già presente nel corridoio, per arrampicarsi sul corrimano e quando ha scorto una classe che al piano di sotto stava uscendo dall'aula si è incuriosito, si è sporto eccessivamente finendo per perdere l'equilibrio. Il piccolo precipitato da un'altezza di oltre 11 metri era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale Niguarda dove è deceduto quattro giorni dopo.



Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA