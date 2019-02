Cade una persiana, bimba ferita al volto all'asilo. «Operazione delicata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di tre anni è rimasta sfregiata al volto da un pezzo di persiana staccatosi durante la riparazione di una finestra, in una scuola materna: è successo a La Spezia, e la notizia è stata riferita dal quotidiano Il Secolo XIX. La bimba insieme ai compagni stava osservando l'operaio chiamato a riparare la finestra della classe, quando un pezzo della persiana avvolgibile si è staccato.L'incidente è avvenuto nel quartiere Favaro e la piccola è stata portata all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia dove ha subito un intervento di chirurgia plastica in anestesia totale, con i medici che per suturare la ferita vicino all'occhio hanno utilizzato appena cinque punti per non renderla troppo vistosa.