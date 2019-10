© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando, 12 enne di Bar i, il 19 settembre 2017 entrò in sala operatoria per sottoporsi a un intervento chirurgico di riduzione di una, mancavano ile il farmaco salvavita . Questo era stato buttato via qualche settimana prima perchè scaduto. Anche per questi, gravi «» le condizioni cliniche della giovane si aggravarono tanto da causare un'che, alla fine, la portò alla morte È questa la conclusione a cui è giunta la consulenza medico-legale depositata nei giorni scorsi e disposta dalnella causa per il risarcimento dei danni relativo alla morte della ragazza. Al momento, la madre e le due nonne della vittima sono in disaccordo sulla quantificazione con i vertici dell', dove era stata ricoverata.Nel parallelo procedimento penale per omicidio colposo , invece, l'anestesistaha chiesto ilmentre per il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione,, il pm Bruna Manganelli sta valutando se chiedere il rinvio a giudizio.