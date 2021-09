Un bambino di quattro anni è morto precipitando dal balcone a Napoli, in via Foria. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Bambino muore cadendo dal balcone a Napoli

Il bambino è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica della Polizia.