Bimbo di 5 anni trovato morto in casa: "È stato strozzato". La mamma incinta portata in ospedale, il papà dai carabinieri

BIMBO MORTO, PROBABILMENTE STROZZATO A MANI NUDE Potrebbe essere stato strozzato a mani nude il bimbo di 5 anni di Cupra Montana trovato esanime in casa dai sanitari della Croce verde nel tardo pomeriggio di oggi. Sono i primi risultati dell'esame esterno sul cadavere del piccolo eseguito dal medico legale Mauro Pesaresi. Un quadro più preciso sulle cause del decesso potrà fornirlo l'autopsia domani agli Ospedali Riuniti di Ancona. Il fatto sarebbe accaduto forse nell'auto del padre, trattenuto dai carabinieri e interrogato dal pm Valentina Bavai.



Il corpicino sarebbe poi stato portato in casa da dove è partita una richiesta di soccorso al 118 e l'allarme ai carabinieri.

Sul posto sta arrivando il pm di Ancona Valentina Bavai per procedere all'interrogatorio del padre del bimbo. Atteso anche l'arrivo del medico legale che eseguirà l'ispezione cadaverica: non sono ancora chiare le cause della morte.



RILIEVI SU AUTO PADRE SEQUESTRATA DA CC Oltre che nella casa dove si sarebbe consumata la tragedia, si stanno eseguendo rilievi sull'auto del 24enne macedone, residente a Cupra Montana, sospettato di coinvolgimento nella morte del figlio di 5 anni. L'uomo è nella caserma dai carabinieri dove il pm di Ancona Valentina Bavai lo sta interrogando. La vettura del giovane padre, in cura per problemi psichiatrici, è stata sequestrata dai militari per raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire una vicenda ancora avvolta nel mistero.



Per gli inquirenti, vi sarebbero diversi elementi per ipotizzare una responsabilità del 24enne. Solo quando verranno chiarite le cause del decesso, però, grazie all'ispezione cadaverica che il medico legale sta eseguendo, si potrà avere un quadro più preciso di ciò che è accaduto nella palazzina di tre piani, con ampi balconi, dove vive la famiglia, in un quartiere popoloso e ricco di verde.

Giallo a Cupra Montana per la morte di un bambino macedone di 5 anni. Intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò Bonanni.Sul posto anche i carabinieri che hanno trovato un bimbo esanime a terra: non c'erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo.La madre del piccolo che è in attesa di un altro figlio ha cominciato a disperarsi tanto che i sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza all’ospedale Urbani di Jesi mentre la zona intorno a via Bonanni è stata transennata dai Carabinieri che la stanno piantonando mentre il padre del bambino è stato ascoltato dai carabinieri.Secondo le primissime informazioni l'uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici.