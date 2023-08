Si tuffano per salvare il cane ma non riemergono: due donne forse annegate nel vicino ghiacciaio di Fellaria

Due donne non sono più riemerse dopo essersi tuffate nell'acqua gelida per salvare il proprio cane. Le due, al momento, non si trovano: più passa il tempo più si teme la disgrazia, ossia che siano annegate, travolte dalle correnti dell'acqua proveniente da un vicino ghiacciaio, il Fellaria.

Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada (Sondrio).

Sul posto diverse squadre di soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio con i Vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

Cosa è successo

Le due donne sono scomparse nelle acque di un torrentello che scorre alla base del ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco. Si erano tuffate all'altezza di un ponticello per cercare di recuperare il cane che era entrato in acqua, per poi annaspare non riuscendo a riemergere dalle acque impetuose forse anche per delle correnti. Sul luogo è imponente la macchina dei soccorsi da quando alcuni escursionisti che avrebbero assistito alla scena hanno lanciato l'allarme.