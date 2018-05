Follia all'ufficio anagrafe: discute con un uomo per difendere moglie e gli stacca il lobo dell'orecchio

di Marco De Risi

Folle lite all'interno dell'ufficio anagrafe di via San Romano, sulla Tiburtina. Un uomo e una donna hanno cominciato a discutere mentre erano in fila, il marito della donna è intervenuto in sua difesa e ha brutalmente aggredito l'altro uomo staccandogli il lobo dell'orecchio. L'aggressore è poi fuggito.L'uomo aggredito, sotto choc, è stato subito soccorso e portato via con l'ambulanza in ospedale dove proveranno a riattaccargli il pezzo d'orecchio.