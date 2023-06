Addio al celibato da incubo: futuro sposo rapito da gruppo di amici con fucili e passamontagna: panico a Torino

Un addio al celibato da incubo, che poteva finire in tragedia. Nove persone, con il casco e il passamontagna calato sul viso e fucili in pugno, hanno portato via di forza un uomo dalla propria abitazione e l'hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone. È successo a Trofarello, nella cintura di Torino.

Il panico

Peccato che l'assalto abbia creato il panico tra i vicini di casa, tanto che un anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: ricostruita la vicenda, hanno denunciato i 9 per procurato allarme e sequestrato armi da soft air senza tappa rosso, caricatori, passamontagna, caschi neri e indumenti che richiamano a organizzazioni islamiche