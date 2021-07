Aumentano le persone contagiate con il Covid dopo il vaccino. Anche perché in Italia sono state superate 55 milioni di dosi somministrate. E quindi il fenomeno è destinato a crescere, soprattutto con la diffusione della variante Delta, che si propaga con molta rapidità in tutto il mondo: e presto diventerà dominante. Lo è già negli Stati Uniti, dove i CDC, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno rilevato che la nuova...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati