Tumori, prima terapia via iniezione: cos'è e cosa cambia rispetto a quella via flebo

Una terapia anti-cancro via iniezione per velocizzare i tempi di somministrazione delle cure ai pazienti affetti da tumore. È questa la novità in arrivo dalla Gran Bretagna, primo Paese al mondo ad offrire questa immunoterapia antitumorale.

Il sistema sanitario britannico (Nhs) è il primo al mondo a offrire ai propri pazienti una immunoterapia antitumorale capace di trattare diversi tipi di cancro, compresi quelli del polmone, del fegato e della vescica, mediante una rapida iniezione della molecola chiamata atezolizumab che sino ad ora veniva somministrata via endovenosa tramite flebo. In questo modo, si legge sul Guardian, i tempi di trattamento farmacologico per alcuni pazienti affetti da cancro saranno ridotti fino a tre quarti. Si prevede che la nuova tipologia di somministrazione, approvata dall'agenzia britannica del farmaco (Mhra), riguarderà ogni anno 3.600 pazienti in Inghilterra.

Drug treatment times for some cancer patients will be reduced by up to 75%, thanks to an NHS world-first injection that takes as little as seven minutes to administer.



This speedier treatment is great news for both patients and cancer teams!



— NHS England (@NHSEngland) August 29, 2023