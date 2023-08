Gli scienziati hanno sviluppato un farmaco contro che potrebbe eliminare tutti i tipi di tumori. La nuova molecola - nome in codice AOH1996 - prende di mira una proteina presente nella maggior parte delle neoplasie che li aiuta a crescere e moltiplicarsi nel corpo. È significativo perché questa proteina - l'antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA) - era precedentemente ritenuta "non controllabile".

Tumore al seno, un nuovo farmaco riduce il rischio di recidiva e metastasi. Ora è disponibile anche in Italia

Come funziona

Il farmaco è stato testato in laboratorio su 70 diverse cellule tumorali, comprese quelle derivate dal cancro al seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie, al collo dell'utero, alla pelle e ai polmoni. Ed è risultato efficace contro tutte. Il farmaco è il culmine di 20 anni di ricerca e sviluppo da parte del City of Hope Hospital di Los Angeles, uno dei più grandi centri oncologici d'America.

AT LEAST SCIENCE WILL STILL EVENTUALLY TRIUMPH https://t.co/IFdYMPDluw — Vlad Stoian (@WarmerClimes) August 1, 2023

Gli studi

L'ultimo studio, pubblicato sulla rivista Cell Chemical Biology, ha rivelato che il nuovo farmaco era stato testato su più di 70 linee di cellule tumorali e diverse cellule umane normali che non avevano il cancro ma erano usate come controllo. La molecola ha ucciso selettivamente le cellule tumorali interrompendo il loro normale ciclo riproduttivo, impedendo alle cellule con DNA danneggiato di dividersi e bloccando la replicazione del DNA difettoso. Questa combinazione di fattori ha causato la morte delle cellule tumorali senza danneggiare le cellule sane nel processo.

I risultati

I risultati dovranno ora essere replicati nelle persone. Il farmaco è attualmente in fase di test sugli esseri umani in uno studio clinico di fase 1 presso City of Hope. La dott.ssa Linda Malkas, professore presso il Dipartimento di diagnostica molecolare e terapia sperimentale di City of Hope e professore di oncologia molecolare MT & BA Ahmadinia, guida il team. Ha spiegato come la molecola interrompe selettivamente la replicazione e la riparazione del DNA nelle cellule tumorali, lasciando inalterate le cellule sane. "La nostra pillola antitumorale è come una tempesta di neve che chiude un hub aereo chiave, interrompendo tutti i voli in entrata e in uscita solo su aerei che trasportano cellule tumorali".