«Ti togliamo il malocchio» e l'anziana paga 40mila euro: madre e figlio di Roma denunciati per truffa

Rituali a pagamento per togliere un potentissimo malocchio e salvare così la vita dei propri cari. È il tranello di madre e figlio, romani, in cui è caduta una ultra ottantenne di Oristano. I due, di 45 e 25 anni, hanno fatto credere all’anziana signora che la vita dei suoi cari fosse in pericolo e che il malocchio fosse talmente forte da richiedere l’intervento di un sacerdote, padre Casimiro, probabilmente una persona inesistente, capace di fare rituali potentissimi. In tutto ciò il ruolo del 25enne era quello di riscuotere i soldi della vittima. La truffa ha fruttato ai due oltre 40 mila euro ma, grazie alla segnalazione di alcuni parenti dell’anziana alla polizia di Oristano, sono stati rintracciati e denunciati a piede libero con l’accusa di truffa pluriaggravata.

I RITI

Tutto ha avuto inizio circa due anni fa, quando madre e figlio da Roma si trasferiscono in Sardegna, a Oristano.

La donna finge di essere una maga e nella sua trappola cade un’anziana signora che va a farsi leggere le carte. Viene così a galla la terribile verità: le è stato fatto da più persone un potente malocchio che mette in pericolo la vita dei suoi cari, ai quali ovviamente non può raccontare nulla altrimenti i rituali risulterebbero vani. Da quel momento l’anziana, temendo per la vita del marito e della figlia è disposta a sborsare qualunque cifra. Iniziano così i rituali, rigorosamente a pagamento, che prevedono addirittura in alcuni casi sacrifici di animali.

Ma non basta, la maledizione lanciata contro i suoi congiunti è talmente tanto forte - dice la maga - che serve l’intervento di padre Casimiro, un fantomatico santone in grado di compiere riti potentissimi. La vittima è convinta di parlare con lui tramite mail e di ricevere via via aggiornamenti sulla situazione dei malefici. La truffa, andata avanti per quasi due anni, ha portato la signora a spendere oltre 40 mila euro in riti magici. I primi ad avere il sospetto che ci fosse qualcosa di strano sono stati i parenti dell’anziana dopo diverse richieste di aiuti economici da parte di quest’ultima. A quel punto è scattata la segnalazione alla polizia che si è messa sulle tracce dei due truffatori.

LE INDAGINI

La squadra mobile di Oristano ha iniziato a seguire l’ultra ottantenne fino a individuare la residenza di madre e figlio che è stata perquisita, portando alla luce amuleti, polveri, fogli con appunti riguardanti l’anziana, più di cinque mila euro in contanti (in parte nascosti sotto al letto), oltre a smartphone e pc di altissimo valore. I due sono stati quindi denunciati a piede libero per truffa pluriaggravata. Intanto proseguono le indagini per capire se i due truffatori abbiano tratto nel loro inganno altre vittime e se padre Casimiro esista davvero o se si tratti sempre la sedicente maga.