Il Covid bussa ed entra anche nella caserma dei carabinieri di Sulmona, dove tre militari sono risultati positivi ai tamponi. Si tratta di tre carabinieri due dei quali in servizio alla Radiomobile e uno in ufficio, tutti e tre del tutto asintomatici e al cui contagio si è risaliti tramite tracciamento. In particolare uno dei militari è parente di un caso positivo del focolaio di Torre de’ Nolfi ed è stato probabilmente lui a contagiare i due colleghi, uno dei quali compagno di pattuglia.

Una vicenda delicata che in queste ore sta tenendo con il fiato sospeso la caserma dove oggi verrà eseguita la sanificazione degli ambienti e domani si procederà ad eseguire i tamponi su tutto il personale. La speranza è che i casi siano circoscritti, contando sul fatto che i due militari risultati positivi ieri, sono quelli che sono stati a maggiore contatto con il primo dei carabinieri risultato affetto da Covid. In attesa dei tamponi e della sanificazione, il servizio della compagnia sarà assicurato dalle tredici stazioni che ad essa fanno riferimento e che sono isolate di fatto dalla struttura di via Sallustio a Sulmona. Anche se, a prescindere da quello che accadrà in caserma, ad oggi l’impressione è che la catena dei contagi nel Sulmonese sia fuori controllo: ieri, oltre ai due carabinieri, sono risultati positive infatti altre dodici persone: sei, la famiglia di una delle cuoche, ricollegabili al focolaio della Casa di riposo Cercone (dove però fortunatamente tutti gli ospiti sono risultati negativi) e altre sei a Torre de’ Nolfi, ancora, quattro dei quali riconducibili al focolaio per i festeggiamenti di San Rocco e altri due casi ancora da verificare.

