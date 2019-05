Serpente in auto mentre guida, 72enne soccorsa dalla Polstrada

Mentre era al voltante della sua auto si è accorta di non essere da sola. A fare "compagnia" alla donna, cittadina inglese di 72 anni, c'era un serpente.

. Una pattuglia della polizia stradale di Siena che stava controllando i veicoli sull'Autopalio, ha notato una donna ferma nell'area di servizio Drove-est. La cittadina britannica, dopo essere scesa dall'auto ha iniziato a urlare.I poliziotti, una volta avvicinatisi, hanno capito quanto successo:si era introdotta nell'abitacolo. Con cautela gli agenti si sono messi a cercare il rettile che, verosimilmente, era entrato nell'auto dal finestrino, per poi nascondersiCon l'aiuto di un meccanico e dei vigili del fuoco il serpente, di specie inoffensiva, è stato individuato e poi. La donna, che stava tornando neldopo un impegno di lavoro nel senese, ha ringraziato i soccorritori e ripreso il viaggio. Dall'inizio dell'anno le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuatoad automobilisti o animali in difficoltà.