Sculture di ghiaccio e dolci artistici: a Rimini la gara per il migliore gelataio del mondo

Tra oggi e domani sapremo chi sono i migliori gelatai del mondo. Ma - ne siamo certi - quando lo sapremo continueremo a sostenere che siamo noi italiani: essendo detentori attuali del titolo, il regolamento ha escluso la squadra tricolore dal Campionato del mondo di gelateria in corso a Rimini. I 12 Paesi concorrenti sono Argentina, Australia, Brasile, Corea del Sud, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Ucraina. E naturalmente Francia che con l’Italia ha il palmares più ricco di successi: Francia nel 2014, 2010 e 2003; Italia vincitrice nel 2016, 2012, 2008 e 2006. Nel 2016 il team Italia campione del mondo era guidato da Diego Crosara di Altavilla Vicentina e composto dal gelatiere Luigi Tirabassi di Subiaco, dallo chef Alberto Carretta di Thiene, dal pasticciere Antonio Capuano di Riccia e dallo scultore del ghiaccio Amelio Mazzella Di Regnella di Bacoli. Insomma, due del nord, uno del centro, due del sud.

In assenza dell’Italia, la statistica indica quindi favorita la Francia, ma ieri, durante le prime prove, brasiliani e giapponesi in particolare hanno offerto nelle eliminatori gustosissimi e spettacolari gelati. La competizione - che si svolge nell'ambito del Sigep, il salone internazionale della gelateria, pasticceria e della panificazione – si basa su otto prove di gelateria, pasticceria e alta cucina (vaschetta di gelato decorata, coppa decorata, mystery box, torta artistica gelato, alta cucina entrée, pezzi artistici e snack di gelato, oltre al gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati).



In attesa di sapere chi vincerà, ieri al Sigep sì è svolto anche il campionato per i cibi del futuro, e per una volta non si è parlato di insetti. Alla Pitch Competition, gara fra start up alimentari di tutto il mondo, il primo premio l'ha vinto il team olandese Seamore con l'idea di trasformare le alghe in cibo quotidiano: pasta, bacon e pane. Le alghe, ingrediente salutare e sostenibile, diventano così cibo gustoso e conveniente. Seamore è già presente in 750 negozi e in 6 paesi (Italia compresa), ed è pronta a portare alghe nel piatto di tutti. Al secondo posto si è classificata BiolnnoTech, azienda che mira alla riqualificazione degli scarti agroalimentari per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto come biomasse microbiche e proteine. In terza posizione Reolì, un prodotto spalmabile 100% vegetale di olio extravergine di oliva di semi di girasole.



Tutte degne di attenzione, comunque, anche le altre proposte in gara: Allergenio è il primo motore di ricerca per gli allergeni realizzato per i ristoratori che vogliono soddisfare le esigenze di chi presenta intolleranze e allergie alimentari; Besso introduce un nuovo modo di fare il tè… che sembra un caffè; Bilait usa la tecnologia del controllo remoto e della teleassistenza nelle macchine del cioccolato; Bonumose produce zuccheri utilizzando una nuova tecnologia enzimatica; Chokkino: Chocolate is a new coffee e nasce dalla semplice unione di cacao e acqua, come insegna la millenaria tradizione meso-americana; Cooki è una piattaforma per la gestione delle informazioni sugli alimenti consumati; Criké esalta il gusto della tradizione unito alla forza dei grilli; Florence Pack mira a rivoluzionare il mondo dei take away del caffè; Gelatonline è un software per creare ricette personali e con ingredienti naturali; Love Coffea è una soluzione digitale pensata anche per il retail e dedicata agli amanti del caffè; Mash Cream si propone come metodo innovativo di produzione espresso per il gelato italiano; TAC Gelato è un utensile per servire uno o più coni gelato in maniera igienica e veloce. Oggi a Sigep, oltre alla coppa del mondo di gelateria, sono in corso le prove dei campionati italiani di cioccolatteria e di coffee roasting, e del campionato mondiale di pasticceria femminile.

