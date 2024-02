Perugia, sconti tra tifosi fuori dal Curi prima di Perugia-Rimini. Indaga la polizia. Visionati i filmati

Non sono stati pesanti come quelli prima di Perugia-Cesena, ma anche ieri pomeriggio vicino al Curi altri incidenti tra i tifosi. Stavolta quelli del Rimini e quelli del Perugia. I tafferugli sono finiti una volta arrivata la polizia. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Secondo una prima ricostruzione un gruppetto di ultrà del Rimini (in tutto nel settori ospiti erano un centinaio) arrivati a bordo di quattro pulmini, hanno percorso viale Pietro Conti e invece di andare verso il parcheggio del settori ospiti si sono ritrovati all’altezza del museo del Grifo. Se sia stato un errore di percorso o un tentativo (purtroppo riuscito) di provocare per ingaggiare i perugini non è chiaro. Fatto sta che c’è stato un scontro che chi ha visto ha raccontato molto violento. Accesa anche una torcia. La polizia locale ha bloccato il traffico per evitare guai peggiori intanto che intervenivano le pattuglie della polizia che si trovavano nella zona dello stadio oer il servizio di ordine pubblico. C’è da capire come sia stato possibile il contatto tra le due tifoserie visto che ci sono corridoi riservati (e controllati) in cui deve muoversi la tifoserie ospite.

I fatti di ieri pomeriggio rimandano a quelli dell’antivigilia di Natale quando ci fu un violento scontro tra i tifosi del Cesena e quelli perugini.

In quell’occasione erano anche presenti supporter dello Stoccarda arrivati nell’ambito del gemellaggio con gli ultrà bianconeri. I mezzi lasciati a Bastia (un centinaio di tifosi romagnoli e tedeschi si mossero verso Perugia in treno)vennero fatti oggetto di atti vandalici e furono bucate le gomme. Le indagini hanno portato a un daspo nei confronti di un tifoso del Perugia.