Messner, re degli Ottomila, compie 75 anni: grande festa nel suo castello

Non voleva nessuna festa, ma invece l'hanno convinto a farla per celebrare il suoi tre quarti di secolo. Il Re degli Ottomila, Reinhold Messner, infatti compie oggi 75 anni e festeggia questa sera il suo compleanno con amici e fan a Castel Firmiano, il grande maniero alle porte di Bolzano che ospita uno dei suoi musei della montagna.



L'altoatesino, che è entrato nella storia dell'alpinismo per essere stato il primo ad aver scalato tutte le 14 vette del mondo oltre gli otto mila metri, ama scherzare di avere «sette vite», non riferendosi però alla pericolosità delle sue imprese alpinistiche, ma alle numerose passioni che hanno caratterizzato la sua vita: scalatore sulle Dolomiti, alpinista di alta quota, avventuriero nei deserti di ghiaccio, eurodeputato dei Verdi, ideatore di musei della montagna, ma anche autore di libri e film. Recentemente ha reso pubblico la separazione da sua moglie Sabine, dalla quale ha avuto i figli Anna (18), Simon (29) e Magdalena (31 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA