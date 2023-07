Piscina gonfiabile e tuffi nel treno regionale, la bravata dei giovani condivisa su Tiktok. È polemica: «Chi pulisce?»

Più incognite che certezze su cui qualcuno dovrà pur indagare. Eppure il folle gesto è lì alla portata di tutti, anche dello stesso Matteo Salvini. Un gruppo di ragazzi, dovrebbero essere 6, ha montato una vera e propria pisicina gonfiabile su un treno - con tanto di ombrellone.

Non si conosce la data di registrazione del filmato, né quale sia il treno a bordo del quale è andata in scena la bravata.



Cosa è successo

Nel video pubblicato da Matteo Salvini, si vedono i ragazzi posizionare in un vagone trovato vuoto una piccola piscina rotonda, poi accuratamente riempita con delle bottiglie d'acqua portate per l'occasione. Con tanto di colonna sonora a tutto volume, alcuni ragazzi si gettano nella piscinetta, bagnando il pavimento del vagone, mentre altri ridono e filmano la scena. Il fine è quello di postare il tutto sui social. La didascalia del video di TikTok? «Il capo dei treni porta la piscina in treno con i suoi sicari».

Le reazioni

Il leader della Lega ha commentato cosa è accaduto: «E chi pulisce? Questi imbecilli, con mamma e papà?» è la polemica domanda del vicepremier. Ora si cercano gli autori.

Sui social sono diverse le reazioni: «Siamo stati tutti ragazzi ma una volta era impensabile compiere simili misfatti!», «Lavori socialmente utili obbligatori, e puliscono e pagano mamma e papà» oppure «I ragazzi spesso sono annoiati, non studiano e né lavorano, questo è il grande problema...».