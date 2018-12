Padrone prende a morsi il proprio cane, i passanti intervengono per difendere l'animale

di Melina Chiapparino

Le urla della folla hanno attirato l'attenzione di curiosi e passanti che sono rimasti increduli di fronte a una scena quantomai insolita. Nel cuore del Vomero, un uomo ha preso a morsi e picchiato il proprio cane, spaventando la gente che, nonostante la paura, non ha esitato ad intervenire in difesa dell'animale e allertare la polizia di Stato. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Enrico Alvino, a pochi passi dalla centralissima piazza Vanvitelli, e la furia dell'uomo che si è accanito sul quadrupede è stata frenata dall'intervento dell'equipe del 118, giunta sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa.I sanitari hanno dapprima messo in sicurezza la scena dell'intervento, dal momento che l'uomo continuava ad agitarsi infuriato e, successivamente, hanno assistito il paziente che è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco per la valutazione di eventuali trattamenti psichiatrici da effettuare. Molte persone che avevano assistito a quell'aggressione assurda, si sono offerte di occuparsi del cagnolino che invece è stato affidato ad un familiare dell'uomo assistito.