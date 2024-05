Maxi truffa dei bonus edilizi, sigilli a beni per 93 milioni di euro nei confronti di 7 società nell'area a Nord di Napoli. All'esito di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, personale del Comando Provinciale dela Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura, avente ad oggetto crediti derivanti dalle agevolazioni previste in materia di Superbonus, per oltre 93 milioni di euro, vantati da 7 persone giuridiche nella loro qualità di primi cessionari. Il provvedimento è stato «emanato d'urgenza per cautelare la provvista creditizia giacente sui «cassetti fiscali» delle imprese coinvolte, anche alla luce della assoluta concomitanza delle negoziazioni incriminate, avvenute per la maggior parte nei mesi di marzo e aprile 2024» si legge in una nota a firma del procuratore Maria Antonietta Troncone.

Le indagini

In particolare, le indagini - svolte dal Gruppo della Guardia di finanza di Frattamaggiore sotto la direzione della Procura di Napoli Nord - hanno consentito di appurare come i crediti fossero riconducibili a bonus fiscali per lavori edili (di riqualificazione energica, ristrutturazione e adeguamento sismico), del tipo Superbonus, in realtà mai eseguiti, vantati perlopiù da società prive di qualsivoglia consistenza aziendale e solidità patrimoniale. In alcuni casi, peraltro, i crediti vantati dalle società sarebbero stati ceduti anche da 4 persone già decedute all'atto della negoziazione.