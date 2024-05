La tempesta mediatica (e non solo) che si è scatenata sulla frase del Papa giudicata omofoba sta sollevando parecchio imbarazzo al di là del Tevere dove da tempo la questione dell'omosessualità è al centro di riflessioni, analisi e spaccature. Da una parte la corrente dei sostenitori dell'agenda liberal che riguarda l'inclusione, le benedizioni alle coppie gay, l'abolizione dei punti più controversi del Catechismo, mentre dall'altra parte c'è la vasta area silenziosa dei 'centristi' e dei conservatori piuttosto perplessi da come la Chiesa ultimamente si sta adeguando all'agenda mondana, piuttosto che tenere fede a duemila anni di Magistero. Così mentre si consumano parecchi dibattiti su come affrontare la gaffe papale, all'esterno viene spiegata dal suo entourage come lo scivolone linguistico di chi non conosce perfettamente l'italiano o, ancora, in una defaillance dovuta alla stanchezza della giornata.

Papa Francesco ai vescovi nell'assemblea a porte chiuse: «C'è già troppa frociaggine». Il no ai seminaristi gay

Papa Francesco e il linguaggio colorito

A Santa Marta però tutti sanno che il pontefice argentino è noto per le sue battute e per un modo di comunicazione privo di artifizi, a volte concedendosi un linguaggio colorito che usa solo quando si sente in famiglia. In ogni caso il clamore suscitato dall'indiscrezione fatta circolare da diversi vescovi ha messo in forte stress l'apparato mediatico vaticano subissato di richieste di commenti, spiegazioni, interviste e comunicati ufficiali. La stampa mondiale chiede di spiegare come e perchè Papa Francesco, da sempre considerato “gay friendly” per le aperture fatte in passato (l'abbraccio a trans, le frasi sulla misericordia, l'amicizia con esponenti della Chiesa Lgbt+) sia potuto incappare in un incidente del genere.

La fuga di notizie e i precedenti

A far circolare le frasi papali pronunciate in assemblea e a porte chiuse, era stato il sito Dagospia: «nella Chiesa c'è troppa aria di frociaggine». Una volgarità che viene accostata con un'altra parolaccia scappata al principale collaboratore di Francesco, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez (a capo del Dicastero per la dottrina della fede) che due settimane fa disse testualmente che i vescovi ogni tanto fanno «cazzate».

Dopo undici anni di pontificato l'insistenza con cui Papa Francesco, in un modo o in un altro, torna alla questione dell'omosessualità continua a lasciare perplessi tanti vescovi. Eppure all'inizio del suo pontificato in una riunione con dei religiosi sudamericani (anche questa a porte chiuse) affermava che anche in Vaticano era presente una lobby gay. Salvo poi correggersi poco dopo con la famosa frase: «Chi sono io per giudicare un gay?».

Ecco cosa disse in quella circostanza: «Si scrive tanto della lobby gay. Io ancora non ho trovato chi mi dia la carta d’identità in Vaticano con “gay”. Dicono che ce ne sono. Credo che quando uno si trova con una persona così, deve distinguere il fatto di essere una persona gay, dal fatto di fare una lobby, perché le lobby, tutte non sono buone. Quello è cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega in modo tanto bello questo, ma dice - aspetta un po’, come si dice… - e dice: “non si devono emarginare queste persone per questo, devono essere integrate in società”. Il problema non è avere questa tendenza, no, dobbiamo essere fratelli, perché questo è uno, ma se c’è un altro, un altro. Il problema è fare lobby di questa tendenza: lobby di avari, lobby di politici, lobby dei massoni, tante lobby. Questo è il problema più grave per me. E La ringrazio tanto per aver fatto questa domanda. Grazie tante!».