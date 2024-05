La mattina del 26 maggio, è stata caratterizzata da una tragedia e allo stesso tempo da un eroico salvataggio sulle cime delle maestose Alpi Cozie in provincia di Cuneo. Sei alpinisti, determinati a conquistare la vetta del Monviso, hanno iniziato la loro scalata accompagnati dal fedele cane di una di loro. L'avventura si è però trasformata in un incubo quando, a 3.000 metri di altitudine, l'animale è scivolato in un canalone, trovando così la morte. Questo evento devastante ha gettato la padrona nel panico, bloccando i membri della cordata in una morsa di terrore e impotenza nei pressi di Punta Venezia. L'ambiente ostile e l'incapacità di proseguire hanno spinto gli alpinisti a fare l'unica cosa possibile: chiamare aiuto.

Le difficoltà del soccorso

Un elisoccorso con a bordo un medico e il personale del soccorso alpino è decollato immediatamente per prestare aiuto ai sei alpinisti. Tuttavia, già dai primi sorvoli, i soccorritori hanno riscontrato che il punto in cui gli alpinisti erano rimasti bloccati risultava particolarmente scomodo per le operazioni di recupero con l’elicottero. Fortunatamente, le condizioni meteorologiche favorevoli hanno permesso al pilota di individuare un punto dal quale fosse possibile scendere per recuperare gli alpinisti. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, sono stati necessari tre voli dell’elisoccorso, detti in gergo “rotazioni”, per riuscire a mettere in salvo l’intera comitiva. L’operatore del soccorso alpino è sceso tramite un verricello dall’elicottero, agganciando uno a uno i membri della cordata. Fortunatamente, nessuno degli alpinisti è rimasto ferito.

Reazioni online

La notizia del salvataggio ha generato una forte ondata di reazioni online, molte delle quali critiche nei confronti della proprietaria del cane. Commenti come «Bisognerebbe denunciare la proprietaria per maltrattamenti, non si porta un cane su una parete di ghiaccio a 3000 metri» oppure «Mi domando solo perché ci arroghiamo il diritto di scegliere anche per i nostri compagni animali, costringendoli ad affrontare situazioni rischiose come questa», hanno inondato i social media e in particolare lo spazio dedicato sotto al video pubblicato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte sulla loro pagina Facebook, che riprende proprio il momento del salvataggio. In risposta, l'organizzazione ha dichiarato: «Come sanno le persone che seguono abitualmente la nostra pagina, non ci piace giudicare coloro che recuperiamo nei nostri interventi. Per noi, chi è in difficoltà ha bisogno del nostro aiuto indipendentemente dai motivi e dalle cause. Chiediamo quindi a tutti di non giudicare, o peggio ancora, offendere gli alpinisti recuperati nell’operazione di cui abbiamo pubblicato il filmato».