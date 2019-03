Meteo, scuole chiuse domani a Livorno per il forte vento. «Attese raffiche a 100 km/h»

Il centro funzionale della Regione Toscana ha diramato un'allerta meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo. In particolare, per quanto riguarda la costa toscana, sono previste raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Scuole chiuse , quindi, domani a Livorno per il rischio di forte vento. Per questo motivo, a scopo precauzionale, la vicesindaco di Livorno Stella Sorgente ha firmato un'ordinanza contenibile e urgente per disporre la chiusura per l'intera giornata di domani delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.L'ordinanza rimarrà in vigore fino al termine del periodo di allerta e prevede anche la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici e dei centri diurni per anziani autosufficienti, non autosufficienti e per disabili. La Protezione civile consiglia di osserva le seguenti raccomandazioni: evitare di parcheggiare l'auto sotto gli alberi; prestare attenzione quando si transita a piedi o con i mezzi lungo i viale alberati; tenere chiuse le finestre e non lasciare sui terrazzi manufatti che non siano ben fissati; prestare attenzione agli aggiornamenti meteo che verranno diramati dalle autorità.