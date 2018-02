Meteo, arriva il gelo sull'Italia: pieno inverno e neve anche a quote basse

Meteo: da Lunedì 5 a Domenica 11 Febbraio, Italia ostaggio del maltempo [VIDEO]https://t.co/uCjo8Re4zv pic.twitter.com/8CFRZYd19F — IL METEO.it (@ilmeteoit) 5 febbraio 2018

torna a colpire tutta l': dopo una pausa di stabilità, con un cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata di ieri, una nuovasta per raggiungere nuovamente la nostra penisola.La redazione web del sito IlMeteo.it annuncia infatti il ritorno dela partire dal Nordovest, già nella giornata di oggi con piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e Ovest Emilia.sulle Alpi occidentali a partire dai 3/400 metri. Qualche pioggia potrà interessare anche la Toscana settentrionale e costiera, nonché le due Isole maggiori, peraltro più a carattere sparso. Più asciutto altrove, ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa un pò ovunque. Sarà comunque una settimana dalle caratteristiche invernali, quanto meno nella prima parte, cone con maltempo da Nord a Sud, quanto meno fino a giovedì.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it avvisa che tra domani e mercoledì diffuse precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Nord, ma anche buona parte del Sud, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata o forte intensità, in particolare sui settori tirrenici. Lacadrà aoccidentali e sull', sopra iinvece sul resto della dorsale appenninica. In diminuzione le temperature, specie dove più piovoso.