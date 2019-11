Maturità 2020, si cambia: via le buste e torna il tema di storia, Fioramonti firma la circolare

Le novità sono state annunciate da Fioramonti in una videochat con Skuola.net

Tutto inutile, perché da parte di Bussetti non ci fu nessun dietrofront., il portale per gli studenti. Poche le parole pronunciate dal ministro sul ritorno della storia all'esame di Stato: «ho voluto ascoltare la voce dei docenti» e il tema storico tornerà «nella prima prova scritta della Maturità, sarà nella seconda tipologia di tracce, obbligatoriamente come una delle opzioni».Il titolare dell'Istruzione si è soffermato invece soprattutto sulla seconda innovazione, l'abolizione delle buste per l'avvio dell'esame orale, un sistema giudicato simile a una «roulette» e fonte di «nervosismo» per gli studenti. La Commissione esaminatrice, ha spiegato «manterrà una serie di materiali che serviranno a far partire l'esame. Ma, anziché sorteggiarli come in una lotteria si sapranno prima quali saranno gli argomenti scelti. Che verranno proposti agli studenti per far iniziare l'orale. Quei materiali saranno a disposizione degli studenti prima dell'inizio dei colloqui». Chiari gli obiettivi: «non vogliamo che l'esame di Stato sia un motivo di stress. Questo non fa bene a nessuno. Gli studenti devono andare all'esame fieri della propria preparazione. Non vogliamo trabocchetti».E togliendo di mezzo questo sistema «ci sarà un sistema più trasparente, che rasserena la commissione e mette lo studente a proprio agio».Gli studenti - ha insistito Fioramonti - devono sapere che l'unica cosa che serve è la preparazione». Saranno queste le sole due modifiche all'esame di Stato. «Non ci saranno altri cambiamenti alla maturità», ha assicurato il responsabile della Scuola, spiegando che «il decreto ufficiale con le materie e quant'altro uscirà come sempre a inizio anno». «La mia idea di scuola è quella di non cambiare ma di mantenere.Evitiamo che ogni ministro che si siede al ministero cambi qualcosa». Intanto è stato approvato in Commissione alla Camera il decreto Scuola, che lunedì approderà all'esame dell'Aula. Soddisfatta tutta la maggioranza per i miglioramenti apportati e che consentiranno con l'espletamento di due concorsi di arrivare a 48mila nuove assunzioni.«Spero in un rapido corso anche al Senato. Prima portiamo a casa il testo, prima bandiamo i nuovi concorsi che la scuola aspetta e di cui ha bisogno», ha detto la sottosegretaria all'Istruzione Lucia Azzolina. Esulta anche Forza Italia per l'approvazione di un suo emendamento che permetterà ai docenti di acquisire competenza digitali con corsi di formazione ad hoc.