Ripa di Meana, l'accusa choc del figlio Andrea a Pomeriggio 5 : «Ecco perché Lucrezia vende i gioielli». Barbara D'Urso prende le distanze. Oggi, il figlio adottivo di Carlo Ripa di Meana è stato ospite nel programma di Canale 5 per parlare della querelle sui gioielli di Marina Ripa di Meana. La figlia Lucrezia Lante della Rovere li avrebbe messi all'asta e Andrea è furioso. Ecco le sue parole: «Marina non avrebbe mai venduto i suoi gioielli, voleva che passassero di figlia in figlia. Di certo, Lucrezia non deve pagarci le bollette. Mi ha anche bloccato sui social perché le ho chiesto in prestito duemila euro quando non ho lavorato a causa della pandemia». Poi la pesante accusa: «Lucrezia vuole cancellare la memoria di Marina Ripa di Meana».Interviene Barbara D'Urso: «Questo no. Conosco Lucrezia e se ti ha bloccato ci saranno delle ragioni dietro». Le fa eco, Roberto Alessi, ospite in studio: «Andrea, Lucrezia non ha nessun obbligo nei tuoi confronti. I gioielli sono solo oggetti, Marina rimarrà comunque nella memoria di tutti».

APPROFONDIMENTI IL CASO Ripa di Meana, rissa tra figli per gli ori di Marina all'asta