Olgettine, Manuela Ferrera: «Senza Berlusconi la mia vita è finita. Ma non sono stata sfrattata. Io una brava ragazza»

Manuela Ferrera rompe il silenzio. La showgirl, ex meteorina di Rete 4, vive in un appartamento a Milano donatole da Silvio Berlusconi.

Appartamento dal quale - assicura - non è stata sfrattata. «Io sono una brava ragazza - afferma Manuela Ferrera nelle storie Instagram - per me Silvio è stato un datore di lavoro e un mentore, un confidente, un membro della famiglia, i miei genitori lo conoscevano. Ci univano 19 anni di amicizia senza malizia, non ci sto con chi mi descrive come arrivista e manipolatrice».

Roberta Bonasia, l'ex olgettina e le accuse (infondate): «Rinunciò ai benefit di Berlusconi anni fa. Oggi si mantiene con il suo lavoro»

Cosa ha detto Manuela Ferrera

«Io ho voluto tanto bene al presidente Silvio Berlusconi. Dopo la sua morte la mia vita è finita», ha detto la showgirl, che ha anche postato un video in compagnia proprio dell'ex presidente del Consiglio. Ferrera prosegue: «Oggi vivo in questo appartamento che mi è stato donato da lui. Non sono stata sfrattata, andando via di qui non so dove poter vivere». E aggiunge: «Volevo solo avere un'esistenza serena, una casa dove poter stare. Non chiedevo nient'altro, e questo mi è stato tolto».

Ferrera se la prenda con i media, che l'hanno annoverata fra le cosiddette olgettine, ma poi ammette di non avere un rapporto idilliaco con la famiglia Berlusconi: «Probabilmente non starò simpatica ai figli, ma ci tengo a precisare che sono una persona buona. Sto affrontando un periodo estremamente difficile della mia vita, e spero si concluda al più presto».