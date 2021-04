Lotteria degli scontrini, l'estrazione di oggi 8 aprile: ecco i dieci codici vincenti

Estratti i 10 biglietti vincenti della Lotteria degli Scontrini dell'8 aprile. Fanno riferimento agli acquisti di marzo e i premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore, che saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. I codici sono stati indicati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli sul proprio profilo Twitter,

I biglietti vincenti

18/03/2021 06665-0115 53SNS3033430 04010004 72,79€

28/02/2021 0683-0041 3BIWB000806 63,16€

12/03/2021 0656-0208 96MKR003063 55,96€

11/03/2021 0923-0181 53SNS300163 00140007 34,04€

17/03/2021 0580-0038 88I24007850 45,4€

27/03/2021 0904-0037 53SNS300829 11370024 11,67

29/03/2021 0849-0077 99SEA002682 20280001 10,66€

05/03/2021 0688-0218 72 MU1048224 66,38€

21/03/2021 0662-0031 99MEY039329 69,13€

06/03/2021 0026-0142 3BSDP001989 79110003 130,25€

Cosa fare in caso di vittoria

Chi vince la Lotteria è informato tramite sms, e-mail o instant messaging, ma solo si sono comunicati tutti i riferimenti nell’area riservata del Portale Lotteria. C'è però anche una comunicazione formale, che può avvenire in due modi: 1) tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria; 2) tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.

Quanto tempo ho per ritirare il premio

Si hanno 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita per ritirare il premio. Che altrimenti andrà a confluire in altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale. Per sapere se si è tra i vincitori, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid con le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns). I vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare. Mentre il negoziante che ha vinto la lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

Come partecipare alla Lotteria degli scontrini

Per partecipare bisogna aver acquistato beni e servizi di almeno un euro e aver pagato con strumenti elettronici. Così, i commercianti, potranno creare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Possono parteciparvi tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare occorre mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su un dispositivo mobile, per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto