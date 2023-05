«Ehi, sono Fabio e questa è la mia tribù: Marina, la mia dolce metà, Leilani e Rune, i miei due cuccioli e Valerio, il grande. Forse ci conoscete già dal canale YouTube di Valeila Sail, dove condividiamo le nostre avventure in barca a vela. Da 6 anni siamo dei nomadi del mare, viviamo su una barca di 44 piedi chiamata Valeila R, una Jeanneau Sun Odyssey 44».

Il cambio vita

Così Fabio Portesan, 44enne originario di Novara, presenta la sua "ciurma" nell'incipit di un post diffuso su Facebook. Non si tratta certamente di una famiglia come le altre: a fine 2017, Fabio e la moglie Marina Levi - milanese oggi 36enne - hanno deciso di dire basta alla vita di tutti i giorni e di vivere sempre in mare, insieme ai figli, a bordo della loro barca. Per farlo hanno mollato tutto: posto fisso, azioni, casa, famiglia, amici. E poi, gli ormeggi.

A fine 2021 sono tornati a Novara, città natale di Fabio, per far nascere il piccolo Rune. «Novara è una bella città, ma dopo quest' anno passato con il bimbo, abbiamo deciso che almeno per noi non aveva più nulla da offrire e che lo stile di vita ormai è totalmente diverso dal nostro. Noi ormai siamo raminghi», ha raccontato di recente Fabio al Corriere della Sera. Da qui, la decisione di ripartire: alzeranno le vele la prossima estate, quando i figli termineranno la scuola. Con loro ci sarà anche un gatto, altro nuovo membro dell'equipaggio.

«Per esigenze scolastiche faremo base invernale all'Elba e poi d'estate gireremo il Mediterraneo - spiega ancora Fabio - Abbiamo capito che per noi non c'è niente di meglio che il mare. Abbiamo scelto l'Elba per una questione logistica dato che stiamo lavorando tantissimo con i video per varie testate e aziende nautiche».

Da quando ha lasciato il suo lavoro da perito informatico, Fabio lavora come videomaker, youtuber e content creator per conto di un sito e due riviste dedicate al mondo della navigazione a vela. Nel suo nuovo business, si fa aiutare dalla moglie Marina, ex direttrice di negozio.

La vita sempre a bordo

In barca hanno imparato molto, i Portesan, compresi dettagli a cui prima non facevano caso: dosare l'acqua, utilizzare la pentola a pressione per sprecarne di meno, spese calcolate nel dettaglio, per non far mai mancare nulla in cambusa. A volte, Marina e Fabio ospitano qualche passeggero a bordo, per una breve vacanza, così riescono ad ammortizzare le spese. Insomma, la loro ValeilaR talvolta funge anche da ostello nautico per altri viaggiatori.

I figli della coppia si sono adattati benissimo alla nuova vita: aria aperta, kayak, pesca, gite. In tutto ciò, non manca la scuola. Valerio, il primogenito, frequenta il liceo classico. Leilani le elementari. Mentre loro sono a scuola o fanno i compiti, mamma e papà lavorano. Tutti partecipano alle operazioni di pulizia e rifornimento, dandosi una mano a vicenda. Tornando sulla vecchia vita di città, Fabio racconta: «La differenza? Prima eravamo sfiniti e basta, ora siamo stanchi ma contenti».