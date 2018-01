L'Eredità: Paolo, archeologo precario, vince la Ghigliottina: "Userò â€‹metà del premio per finanziare gli scavi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha vintoa 'L'eredità', indovinando la parola nella prova finale della 'Ghigliottina', e ora ha deciso di destinareper finanziarie un progetto diche mira a trovare i resti di, un antico centro di origini galliche risalente al III sec. a.C., nei pressi della via Emilia., 32enne archeologo e topografo di Reggio Emilia, ha parlato così della gara che lo ha visto trionfare: «La domanda più difficile è stata 'Chi conduce Tale e Quale Show?', infatti non la sapevo. Ma su tutte le domande di storia sapevo tutto, anche se poi di certo non mi aspettavo di vincere anche la 'Ghigliottina'».Quella di Paolo per l' come racconta La Repubblic a, è una passione radicata sin dall'infanzia: «Già da bambino facevo parte di un gruppo archeologico a Sant'Ilario d'Enza e sognavo di scoprire questa città nascosta. In Italia però fare ricerca è difficile, impossibile se si parla di archeologia, perché investi tutto il tuo sapere nella cultura». Oggi Paolo, laureato magistrale in archeologia, con un master in bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, un dottorato di ricerca in topografia antica presso 'La Sapienza' di Roma e anche il titolo onorifico di '', avendo già scritto ben 22 pubblicazioni.«Quando ho ricevuto la chiamata dagli autori della trasmissione, ho visto il prefisso di Roma e ho pensato fosse l'università» - racconta oggi l'archeologo - «Invece mia madre mi aveva iscritto a mia insaputa e su due piedi avevo dovuto decidere se accettare o meno l'invito a partecipare. Alla fine ho detto sì, ma non mi sarei mai immaginato di vincere».Insieme al suo gruppo di lavoro, Paolo vuole dimostrare che l'antica Tannetum si trova pochi km più a nord rispetto a, il luogo dove convenzionalmente si ritiene possa essere sepolta l'antica città. «Sarebbe una scoperta importantissima per il nostro territorio, perché potrebbe portare nuove conoscenze sull'epoca romana e pre-romana, ma non solo: circa, dai galli al Medioevo» - spiega Paolo - «Organizzare uno scavo, però, costa almeno 7000 euro e comprende anche altre operazioni, come i restauri e l'allestimento di un piccolo museo. Per questo motivo da tempo ho chiesto aiuto ad associazioni e istituzioni del nostro, che non ha lo stesso patrimonio archeologico rispetto a tanti altri luoghi d'Italia».I '', così viene chiamato il gruppo di lavoro di Paolo e dei suoi colleghi, da tempo è su un gruppo Facebook che cerca finanziamenti per gli scavi e condivide studi e scoperti della squadra di archeologi. Ora arriverà anche la metà dei proventi della vincita a 'L'Eredità': «Mi aspettavo qualche critica da parte del mondo accademico e non solo, invece tutti si sono complimentati per la vittoria e per aver deciso di finanziare gli scavi. Forse anche in Italia finalmente si sta iniziando a capire l'importanza della ricerca e della necessità di sostenerla».