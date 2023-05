Iliad, cosa è successo? I motivi dietro il down: «Disservizi per eventi di eccezionalità assoluta»

Iliad ha fatto luce sul down che ieri hanno colpito il gestore di telefonia. «Ci scusiamo con coloro che sono stati impattati dal disservizio, in quanto la qualità delle reti è e rimane la nostra priorità, insieme alla trasparenza e alla soddisfazione dei nostri utenti», prosegue l'azienda ricordando come «è nel Dna di Iliad mettere l'utente al centro e garantire il massimo della trasparenza». «Nonostante l'eccezionalità assoluta di quanto avvenuto, continueremo a impegnarci affinché in futuro anche un evento così eccezionale non abbia impatti sull'esperienza dei nostri utenti».

Cosa è successo?

Due gli eventi che hanno determinato il down: «alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia. I nostri tecnici sono arrivati sul posto tempestivamente e a partire dalle 14.54 il servizio è andato verso una graduale e costante risoluzione, riducendo sempre di più il numero di utenti impattati», spiega la nota che aggiunge:«i tagli di fibra sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi Il diversi».

Le segnalazioni

La maggior parte delle segnalazioni ha riguardato le chiamate e l'utilizzo della rete internet. In particolare il 42% riguarda la voce mobile, mentre il 36% l'utilizzo della rete dati. In totale, verso le 15.00 di ieri il sito downdetector ha raccolto oltre 6mila segnalazioni.

Il piano in Italia

Sul tema del consolidamento «la mia opinione non è mutata: abbiamo mostrato di avere una strategia 'stand alonè che stiamo perseguendo; se ci saranno opportunità di consolidamento siamo pronti a guardarle attivamente e ad essere parte attiva (del consolidamento, ndr) ma è un'opportunita e non una...» e lascia intendere 'necessità'. «Oggi non c'è niente di concreto - precisa Levi - stiamo andando avanti per la nostra strada».

I rimborsi

I casi sono indicati nella carta dei servizi di Iliad. Per la sospensione, in assenza di presupposti o preavviso, la compagnia telefonica riconosce un rimborso di 2,50 euro per ogni giorno di mancata erogazione del servizio stesso. In questo caso, l'indennizzo è automatico. C'è poi la richiesta di rimborso per malfunzionamento del servizio imputabile a Iliad. Nello specifico, il rimborso sarà di 5€ per ogni giorno lavorativo di disservizio (interruzione completa), fino a un massimo di 100 euro (non dovuto in caso di problemi che non sono durati più di 3 giorni). Mentre di 2,5 euro al giorno in caso di discontinuità, quindi se i disservizi vanno e vengono.

Come fare domanda

Nei casi di disservizio o malfunzionamento, dove l’indennizzo non avviene in maniera automatica direttamente da Iliad, è necessario presentare regolare domanda attraverso il servizio utenti, ai seguenti contatti: chiamando il numero 177, numero gratuito da rete Iliad o soggetto a tariffazione da altro operatore, il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e nel fine settimana e giorni festivi dalle ore 9 alle ore 20; online dal sito ufficiale Iliad; inviando un fax al numero +39 02 30377960 (numero attivo sia dall’Italia che dall’estero); inviando una raccomandata all’indirizzo Iliad Italia S.p.A., casella postale 14016, 201246 Milano. per chiamate dall’estero comporre il numero +39 351 8995177