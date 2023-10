«Mia figlia di 5 anni con una frase mi ha distrutta: non ero preparata alle sue parole»

I bambini sanno essere più crudeli degli adulti, anche involonariamente. Un genitore sa che la dote migliore è la pazienza, soprattutto dinanzi a parole che feriscono. A confessarlo è stato una mamma che ha spiegato, cercando aiuto, di essersi trovata impreparata quando la figlia, di cinque anni, le ha detto una frase che le ha spezzato il cuore. Ecco cosa ha scritto la donna sui social.



La confessione di una bambina

Il dolore della mamma

Difficile credere a tutto ciò che dice un bimbo di cinque anni, ma quando tua figlia dice: «Mi hai rovinato la vita», quale dovrebbe essere il comportamento da assumere? Se lo è chiesto una giovane mamma su Reddit , su cui ha scritto: «Quel piccolo essere umano a cui ho dedicato il 100% della mia vita concentrandomi negli ultimi cinque anni solo sulla sua persona, all'improvviso usa queste parole enormi e potenti. Parole che non sono mai state pronunciate da nessuno a casa nostra. Colei che amo con tutta me stessa mi dice che le sto rovinando la vita. Certo, fa male sentirlo. Ma non sono pronta a questo».La donna ha spiegato che più che farle male queste parole, la sua paura sia che, se ha iniziato già a cinque anni a dire cose così forti, «quando sarà in fase adolescenziale mi odierà? Come fate voi?».Tanti i messaggi di supporto alla giovane mamma. Altre donne, infatti, hanno empatizzato con lei spiegandole che l'adolescenza sarà peggio, ma poi passerà anche quella fase e che solo crescendo i figli capiscono il valore dei genitori.