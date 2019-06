Ancora uno studente straniero protagonista dello scempio nei confronti di uno dei monumenti più famosi al mondo. La voglia di lasciare un segno indelebile del proprio passaggio, questa volta, ha contagiato uno studente tedesco di 14 anni, che nel corso della visita al Colosseo, con i professori e il resto dei compagni di classe, ha pensato bene di incidere le due lettere iniziali del suo nome, la B e la S, sulla parete in travertino fornice n.57 dell'Anfiteatro Flavio. L’attenta vigilanza e l’immediata segnalazione effettuate dal personale di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo ha consentito ai carabinieri del Comando Roma piazza Venezia di intervenire in tempo utile per identificare il giovane vandalo e denunciarlo con l’accusa di danneggiamento aggravato.

