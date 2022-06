Casting cerca «ragazze con disturbi alimentari» per programma tv: l'annuncio choc su Instagram

«Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbi alimentari, se avete queste caratteristiche scrivetemi». È l'annuncio choc pubblicato da Giada Massara sul proprio profilo Instagram. L'autrice televisiva, che lavora per la casa di produzione Corima, ha lanciato così un vero e proprio casting per ragazze anoressiche, senza però specificare per conto di quale trasmissione. Il messaggio, pronunciato dalla donna con una certa serenità, è stato immediatamente travolto dalle polemiche. A tal punto che Giada Massara ha rimosso il video dal suo profilo.

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Francesca Manzini: «Il mio passato tra anoressia, bulimia,... IL PERSONAGGIO Martina Trevisan, il ritiro, l'anoressia e la rinascita: chi... L'OPERAZIONE «Docce gelate e non più di 500 calorie al giorno»:... LA CONFESSIONE Jelena Dokic a un passo dal suicidio, le confessioni choc della... PERSONE Francesca Manzini: «Anoressia, bulimia e violenze: il mio ex mi...

Casting tv per ragazze anoressiche: esplode la polemica

Fra le tante voci levatesi contro questo discutibile annuncio, spicca quella di Maruska Albertazzi, attrice e attivista del Movimento Lilla, che su Instagram ha commentato: «Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare i cavoli di casting per cercare ragazze malate di Dca». Albertazzi, che da anni si batte contro i disturbi alimentari, ha spiegato: «Così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile. Che rendere glamour i Dca è un errore gigantesco. Questa non è informazione, questa è spazzatura». Al momento nessuna replica, scusa o precisazione è giunta dai profili social di Giada Massara.