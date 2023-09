Caldo anomalo (con picchi di 35 gradi) ma anche temporali e grandinate: Italia divisa in 2. Le previsioni

Le prime piogge sul nord-ovest sono già arrivate. Colpa della perturbazione in arrivo dalla Francia, un fronte generatosi dalla fusione tra la tempesta Jan e una depressione nord atlantica. Su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale in mattinata piogge però solamente di debole intensità quasi ovunque.

Più intense invece su tratti delle Alpi al confine con la Francia e soprattutto il Verbano, dove gli accumuli pluviometrici raggiungono localmente i 25 millimetri. Qualche piovasco ha raggiunto anche la Sardegna occidentale, mentre sul resto d'Italia resiste l'anticiclone con tempo stabile e caldo anomalo.

Italia divisa in due

Al nord piogge e rovesci in intensificazione a nord-ovest e in estensione in giornata su Lombardia e restante arco alpino, a tratti a carattere temporalesco e di forte intensità con possibili grandinate e locali nubifragi in prossimità dei rilievi lombardo-veneti, Levante Ligure e alto Piemonte. Come riporta 3B Meteo, qualche rovescio in arrivo anche su ovest Emilia, pianure venete e la sera sul Friuli VG, ma contemporanea tendenza ad attenuazione dei fenomeni al nord-ovest. Al centro nubi in aumento in Toscana con qualche pioggia in arrivo soprattutto sulle aree centro-settentrionali della regione, altrove sole a tratti offuscato da nubi alte talora estese ma senza precipitazioni significative.

Caldo anomalo al Sud

Al sud in prevalenza soleggiato con qualche velatura in transito e maggiori addensamenti la sera in Campania, senza fenomeni. In Sardegna nubi in intensificazione con qualche pioggia sulle aree centro-settentrionali dell'isola. Temperature in calo al nord-ovest, ancora caldo intenso al sud con punte di 35°C circa.

Temperature martedì

Calo termico contenuto anche al Centro e in Sardegna. I valori massimi saranno ancora generalmente sopra media, non di molto al Centro Nord, fino a 6/8°C in piu all'estremo Sud.

Temperature mercoledì

Lieve calo termico anche al Sud, ma l'Italia sarà ancora generalmente sopra media, non di molto al Nord e al Centro.

Temperature giovedì

Lieve calo all'estremo Sud, altrove valori poco variati. Massime ancora generalmente superiori alla media, di poco al Centro Nord.

Temperature venerdì

Diminuzione al Nord, centrali tirreniche e Sardegna con valori che dovrebbero rientrare nella media, altrove ancora sopra media, non di molto su Emilia Romagna. Ancora punte di 36°C in Sicilia.