Bollette, il trucco (banale) per asciugare in fretta i vestiti senza usare l'asciugatrice

I costi delle bollette salgono in tutta Europa. In Italia siamo di fronte a ulteriori aumenti. Va addirittura peggio in Gran Bretagna dove la pressione sulle famiglie sta diventando insostenibile. Ed è per questo motivo che molte persone cercano soluzioni fai da te per risparmiare sui costi, cambiando abitudini consolidate dall'invasione della tecnologia nella nostra vita mondana. Un esempio? L'uso dell'asciugatrice, per molti considerata una mano santa per asciugare i propri vestiti in tempi rapidissimi. Chi ne fa uso sostiene di non poterne fare a meno ma oggi deve far fronte ai costi dell'energia ed è per questo che si vede costretto a fare un salto nel passato.

Bollette, come asciugare velocemente (senza asciugatrice)

Per questo motivo una ragazza britannica ha pubblicato un video su TikTok dove mostra come ottenere un risultato simile all'asciugatrice senza utilizzarla. Un metodo piuttosto banale, in un periodo storico dove la banalità è sostituita da elettrodomestici che fanno il lavoro al posto nostro o dei sistemi che utilizzavano i nostri nonni o genitori.

La ragazza, conosciuta come Neat Caroline, è considerata una guru delle pulizie. Il trucco geniale per far asciugare i tuoi vestiti più velocemente sullo stendino è semplicissimo. Secondo Caroline stendere i capi uno accanto all'altro significa che impiegheranno più tempo ad asciugarsi. Lei invece suggerisce di usare degli appendiabiti, delle classiche grucce, per appendere i vestiti bagnati, agganciandoli allo stendibiancheria. Non potrebbe essere più facile, eppure a quanto pare può fare un'enorme differenza. Caroline ha spiegato tutti i vantaggi: «Questo sistema non solo consente tempi di asciugatura più rapidi perché c'è più flusso d'aria tra i vestiti, ma massimizza lo spazio permettendoti di asciugare più vestiti contemporaneamente».

Consigli a costo zero

La ragazza ha aggiunto di dare ai vestiti «una bella scossa prima di appenderli per accelerare i tempi di asciugatura» e di «assicurarsi di lasciare spazio anche tra gli indumenti». Ha anche esortato i suoi seguaci ad «asciugarli con una finestra aperta, se possibile». Consigli utili, banali e soprattutto a costo zero.